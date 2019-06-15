Депутат-утікач Онищенко подав документи у ЦВК

Народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах.

Про це заявила в ефірі 5 каналу секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, повідомляє Радіо Свобода.

"І Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії... По факту, у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - сказала секретар ЦВК.

За її словами, найближчим часом комісія має розглянути заяву Онищенка та ухвалити рішення про допуск або недопуск його для участі у виборах.

Секретар ЦВК підкреслила, що комісія калькулює всі дні перебування за межами України за останні п'ять років кожного кандидата у депутати.

Раніше сам Онищенко говорив про свій намір балотуватися до Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.