Понад третина членів ОВК працювали на президентських виборах — ОПОРА

Понад третина членів окружних виборчих комісій під час позачергових виборів народних депутатів України мають досвід роботи в окружкомах на президентських виборах.

Про це заявила координаторка виборчих та політичних програм ОПОРИ Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі.

“Серед представників членів ОВК 38% мали досвід роботи на попередніх чергових президентських виборах”, - сказала вона.

За її словами, в ОПОРИ немає зауважень до Центральної виборчої комісії щодо порядку утворення, проведення замін або способу розподілу керівних посад між різними суб’єктами виборчого процесу в ОВК.

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У свою чергу аналітик ОПОРИ Олександр Неберикут наголосив, що наразі чи не вперше на виборах усі 199 ОВК сформовано в максимальному складі.

Експерт підкреслив, що, незважаючи на те, що ще можуть бути заміни в складі окружкомів, процес їх створення можна оцінювати як “успішний”.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.