"Слуга народу" закликає виборців долучитися до очищення списку кандидатів

Партія Володимира Зеленського «Слуга Народу» запустила третій етап процедури постпраймеріз, і на сайті політсили всі охочі можуть навести факти недоброчесності того чи іншого кандидата.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба партії «Слуга Народу».

«Фактично, процес очищення списку відбувається у декілька етапів. На першому ми вивчали кандидатів, перевіряли інформацію про них у відкритих реєстрах і соціальних мережах. На другому етапі ми запровадили голосування на офіційному сайті партії: навпроти інформації про кандидата з’явилася можливість поставити «лайк» або «дизлайк». На третьому етапі ми пропонуємо завантажити інформацію про кандидата, який, на вашу думку, не гідний бути у списку. Функція «дизлайк» буде недоступною без підкріплення реальними фактами про недобросовісність кандидата. Якщо ви вважаєте, що хтось із виборчого списку не достойний бути в ньому з об'єктивних причин, напишіть нам про це», – заявив голова партії Дмитро Разумков.

Водночас у партії закликають відповідально ставитися до голосування й наводити аргументи та перевірені факти щодо кандидатів.

«За допомогою сайту кожен українець зможе висловити свою думку про конкретного кандидата. Для уникнення можливих спроб дискредитації всі факти, отримані через сайт, будуть ретельно перевірені. До уваги братиметься виключно інформація, що надійде через офіційну сторінку партії», – підкреслив Разумков.

Він додав, що партія «Слуга Народу» інформуватиме про виключення того чи іншого кандидата з виборчого списку одразу після вивчення фактів про нього.

Зазначається, що остаточного вигляду список набуде 6 липня – після того, як на третьому етапі з’їзду партії затвердять результати постпраймеріз, прибравши з переліку кандидатів, котрі не пройшли перевірку.