ЦВК зареєструвала списки “Голосу”, “Свободи” і Радикальної партії

ЦВК зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків партій, у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Під час сьогоднішнього засідання комісія зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала 224 кандидатів у народні депутати за списком ВО "Свобода"; 217 — Радикальної партії Олега Ляшка; 175 – політичної партії "Голос"; 59 – ВО "Факел".

Таким чином, станом на 19 червня ЦВК зареєструвала 839 кандидатів у народні депутати, включених до виборчих списків 5 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Крім того, на засіданні у середу Центрвиборчком зареєстрував 179 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 108, висунутих політичними партіями – 71

Відтак, загалом станом на 19 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 761 кандидата у народні депутати, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 618, висунутих політичними партіями – 143.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня.