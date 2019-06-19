Пашинський йде в Раду по мажоритарці

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати у порядку самовисування голову Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашиського по одномандатному виборчому округу №64, що на Житомирщині.

Про це інформує відділ взаємодії із засобами масової інформації Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Окрім Пашинського, в одномандатному виборчому окрузі до парламенту балотуються ще три кандидати, серед яких і чинний народний депутат Володимир Арешонков.

Зокрема, з літа минулого року на території округу свою роботу активізував благодійний фонд Сергія Пашинського.

До округу №64 з центром у місті Коростень входять північні райони Житомирщини, а саме Коростенський, Лугинський, Овруцький та Олевський.