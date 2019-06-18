Місце для голосування змінили поки менше 10 тисяч виборців

Правом тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України станом на 18 червня скористалися 9632 виборців.

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Державного реєстру виборців.

Зазначається, що найбільше громадян, які змінили місце голосування, з Донецької — (3174) та Луганської (1727) областей.

Найчастіше місце голосування змінювали на Київ (2100 виборців), Київську (1015 виборців), Донецьку (852 виборців) та Харківську (786 виборців) області.

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Про зміну місця голосування на закордонні виборчі дільниці місце голосування наразі заявили 243 українця.

У Держреєстрі нагадали, що якщо у зв’язку з навчанням, роботою, виїздом за кордон чи іншими подіями виборець не має можливості проголосувати на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня за зареєстрованим місцем проживання, він може тимчасово (на період їх проведення) змінити місце голосування.

Для цього до органу ведення Державного реєстру виборців виборцю необхідно подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він бажає проголосувати, а також при поданні заяви пред'явити документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство - паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

Відповідну заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування на позачергових парламентських виборах, тобто до 15 липня року включно.

Як повідомлялося, дострокові парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

Відомо, що для голосування в другому турі президентських виборів 21 квітня тимчасово змінили місце голосування 325 тисяч 604 виборців.