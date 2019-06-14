Розпуск Ради: КСУ продовжить розгляд справи 18 червня

Велика палата Конституційного суду 18 червня продовжить розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, повідомляє Укрінформ.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо конституційності Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - йдеться у порядку денному на 18 червня.

Розгляд справи відбудеться під час закритої частини пленарного засідання.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного суду розпочала 10 червня розгляд подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради у формі усного слухання. У відкритій частині засідання виступив Президент Володимир Зеленський. Того ж дня КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи.

Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.