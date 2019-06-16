Білецький анонсував велике об'єднання націоналістів
Про це повідомляє телеканал новин 112.
"Об'єднання - це створення єдиної структури в найближчому майбутньому. Тому відразу після закінчення виборчого процесу розпочнеться процес об'єднання націоналістичних структур у єдиний національний блок", - заявив Білецький.
Він також зазначив, що наразі Нацкорпус "делегує" своїх представників у партію Свобода для участі в дострокових парламентських виборах.
"Все партії, Правий сектор, ДІЯ або Національний корпус делегують своїх представників у ВО Свобода на цю хвилину. Абсолютно вірно", - заявив Білецький.
Раніше стало відомо, що ВО Свобода, Національний Корпус, Правий сектор, Державницька Ініціатива Яроша, ОУН і Конгрес українських націоналістів йдуть на вибори до Верховної Ради загальним списком.