Націоналісти представили першу п'ятірку виборчого списку

У Києві представили першу п'ятірку людей, які поведуть об'єднані сили націоналістів на вибори до Верховної Ради.

Перший номером є лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, який на прес-конференції представив інших представників списку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що той список, який ми ухвалили на з'їзді, є найкращим списком достойних людей, патріотів, які повинні бути в українському парламенті. Сьогодні ми вам представляємо першу п’ятірку, але можу сказати, що увесь список — це є відображення цієї п’ятірки", - сказав Тягнибок.

Другим номером у списку є лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, третій - командир Української добровольчої армії Дмитро Ярош, четвертий — голова "Правого сектору" Андрій Тарасенко, п'ятий - віце-спікер Верховної Ради України VII скликання, голова секретаріату ВО "Свобода" Руслан Кошулинський.

За словами Тягнибока, шостим номером є народний артист України Богдан Бенюк, усіх інших ВО "Свобода" обіцяє назвати найближчим часом.

Політик зазначив, що цей список був затверджений під час 42 з’їзду ВО “Свобода”, який відбувся у минулу неділю.

Як повідомлялося, ВО “Свобода”, Національний Корпус, Правий Сектор, Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес Українських Націоналістів йдуть на вибори до Верховної Ради спільним списком.

Фото: ВО "Свобода"