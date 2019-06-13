Вибори Ради: Князєв сказав, коли поліція перейде на посилений режим

Очільник Нацполіції Сергій Князєв заявив, що починаючи з 15 по 28 липня особовий склад НПУ буде переведений на посилений варіант несення служби.

Про це він сказав 13 червня під час наради, інформує прес-служба МВС.

За його словами, починаючи з 15 по 28 липня особовий склад Нацполіції буде переведений на посилений варіант несення служби.

«Попередньо для забезпечення правопорядку нами планується залучити 70 тисяч поліцейських, а також курсантів та працівників вузів системи МВС», - зазначив Князєв.

Глава Нацполіції наголосив, що на підготовчому етапі виборчої кампанії поліція вже реалізувала ряд заходів. Зокрема, з 24 травня в регіонах розгорнуто ситуаційні центри, і на їх базі налагоджено збір інформації про події, пов’язані з виборчим процесом, забезпечується щоденний аналіз ситуації.

Також поліцейські знову пройдуть навчання з представниками мережі ОПОРА, і, окрім того, будуть проведенні триденні навчальні збори в усіх областях.

Своєю чергою, голова ДСНС Микола Чечоткін підкреслив, що особовий склад служби буде переведений на посилений варіант несення служби з 15 липня.

«На кожній виборчій дільниці будуть чергувати пожежні розрахунки, крім того, на чергуванні будуть 7 повітряних суден. Буде підготовлено 80 піротехнічних розрахунків, а це 350 чоловік особового складу та 130 одиниць техніки. Всього в період виборів на чергуванні перебуватимуть 39 тис. чоловік особового складу та 2300 одиниць техніки», - сказав Чечоткін.

За його словами, буде запроваджено контроль за дотриманням пожежної безпеки на виборчих дільницях.

В. о. командувача Нацгвардії України Микола Балан зазначив, що для участі в несені служби під час охорони громадського порядку планується залучити більше 13,5 тис. військовослужбовців. «Несення служби сплановано таким чином, щоб кожний військовослужбовець мав змогу проголосувати», - підкреслив Балан.

У свою чергу перший заступник голови ДПСУ Юрій Гресько наголосив, що Держприкордонслужба розпочала підготовку до позачергових парламентських виборів.

«Серед пріоритетів - якісний прикордонний контроль, пропуск спостерігачів та журналістів, які прибувають в Україну для висвітлення виборів. Особлива увага приділяється безпековій складовій: попередження в’їзду осіб категорії ризиків, недопущення переміщення зброї та засобів терору, а також уникнення провокацій на кордоні”, - додав Гресько.

Зі свого боку очільник МВС Арсен Аваков зазначив, що робоча група МВС відновила свою роботу і продовжує тісно співпрацювати з ЦВК та громадянською мережею ОПОРА.

«Щодо позачергових виборів народних депутатів. Триває розгляд щодо правової позиції цих виборів в Конституційному суді, ми не можемо прогнозувати рішення КСУ, це не наша компетенція. Але ми маємо бути готові до будь-якого варіанту. Це вже наша компетенція, тому ми готуємося до забезпечення виборів по всіх можливих позиціях»,- сказав Аваков.

Також міністр закликав всіх кандидатів проводити виборчу кампанію в суворій відповідності до законів України, не застосовувати сумнівні та протизаконні схеми і співпрацювати з представниками МВС.

Аваков нагадав, що прийняв рішення не брати участі у цих парламентських виборах і не балотуватися у народні депутати. “Я, як міністр, чесно виконаю свої обов’язки по координації поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, міграційної служби та Нацгвардії», - сказав Аваков.

Водночас аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев підкреслив велику роль МВС в забезпеченні законності виборів Президента.

«Але ми пропонуємо, зі свого боку, вважати, що ця позачергова парламентська компанія є складнішою. Це пов’язано з тим, що у нас буде більше суб’єктів виборчого процесу. Тому перед нами стоять дуже серйозні випадки. Але сподіваюся що ми спільно впораємося з цими задачами і покажемо нові стандарти реагування на порушення виборчого законодавства»,- сказав Клюжев.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 11 червня, Велика палата Конституційного Суду у формі усного слухання розглядала подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради. Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Того ж дня Велика палата КС перейшла до закритої частини розгляду подання щодо конституційності указу Зеленського.

Президент Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови оголосив про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. 21 травня він підписав указ «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.