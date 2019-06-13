Підкуп та незаконна агітація: з початку кампанії поліція зареєструвала 75 заяв

З початку виборчої кампанії до парламенту Національна поліція зареєструвала 75 заяв, відкрито 2 кримінальні провадження.

Про це заявив очільник Національної поліції Сергій Князєв на відеоселекторній нараді в МВС під головуванням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, повідомляє Департамент комунікації НПУ.

«За 20 днів кампанії нами зареєстровано 75 заяв і повідомлень про злочини та події, пов’язані з виборчим процесом. У переважній більшості ці повідомлення стосувалися можливих фактів підкупу виборців – 30 – та незаконної агітації – 25», – зазначив Князєв.

Він уточнив, що найбільша кількість звернень надійшла до поліції Луганської області (20), Дніпропетровської (10) та Одеської (7) областей, а також до поліції Києва – 15 повідомлень.

За цими заявами розпочато два кримінальні провадження - за фактами підкупу виборців в Луганській області.

Окрім цього, поліцейські склали два адмінпротоколи за фактами виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації із порушенням законодавства.

Голова Нацполіції також наголосив на необхідності контролю з боку керівників територіальних підрозділів поліції за реагуванням, документуванням та розслідуванням порушень у виборчій сфері.

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«За всіма фактами та повідомленням, які пов’язані з виборчим процесом, вимагаю проводити неупереджені та детальні перевірки, а також забезпечити чіткий контроль за розглядом даних матеріалів та прийняттям процесуальних рішень. У разі відкриття кримінальних проваджень – забезпечити документування всіх обставин учинених злочинів для якісного завершення досудового розслідування, направлення проваджень до суду і притягнення винних осіб до відповідальності», – підкреслив Князєв.