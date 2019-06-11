ОПОРА вже фіксує дочасну агітацію і "чорний піар"
Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА.
“В Ужгороді на дошках оголошень та на деяких парканах можна побачити листівки, які містять ознаки чорного піару на адресу міського голови Ужгорода – Богдана Андріїва. Останній, як відомо, увійшов до списку партії "Опозиційний блок", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на листівці є фото міського голови Ужгорода та напис «Зупинити мародера». У правому нижньому куті листівки є підпис – Павло Федака, однак немає вихідних даних - інформації про замовника, тираж, установу, що здійснила друк тощо.
Павло Федака, який був депутатом Ужгородської міської ради у 2006-2010 роках, у телефонній розмові з представницею ОПОРИ заявив, що про «чорний піар» можна буде говорити лише тоді, коли кандидата у депутати зареєструють. "Те, що листівка невідомого походження підписана співзвучним іменем, Павло Федака коментувати відмовився”, - повідомили в ОПОРІ.
Крім того, спостерігачі від ОПОРИ помітили в Закарпатській області борди з агітацією від ряда політиків.
"Окремі ймовірні учасники парламентських виборів, будучи ще не зареєстрованими як суб’єкти виборчого процесу, рекламують свої проекти, і це все не в межах виборчого фонду. Бачимо ознаки так званої дочасної агітації. Відтак виборець не знатиме достовірної інформації про кошти, витрачені на таку рекламу, та хто їх оплатив", – зазначив координатор Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській області Ярослав Гулан.