ОПОРА вже фіксує дочасну агітацію і "чорний піар"

В Ужгороді розклеєні листівки, які містять ознаки чорного піару на адресу міського голови Богдана Андріїва, який входить до виборчого списку партії "Опозиційний блок".

Про це повідомляє Громадська мережа ОПОРА.

“В Ужгороді на дошках оголошень та на деяких парканах можна побачити листівки, які містять ознаки чорного піару на адресу міського голови Ужгорода – Богдана Андріїва. Останній, як відомо, увійшов до списку партії "Опозиційний блок", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на листівці є фото міського голови Ужгорода та напис «Зупинити мародера». У правому нижньому куті листівки є підпис – Павло Федака, однак немає вихідних даних - інформації про замовника, тираж, установу, що здійснила друк тощо.

Павло Федака, який був депутатом Ужгородської міської ради у 2006-2010 роках, у телефонній розмові з представницею ОПОРИ заявив, що про «чорний піар» можна буде говорити лише тоді, коли кандидата у депутати зареєструють. "Те, що листівка невідомого походження підписана співзвучним іменем, Павло Федака коментувати відмовився”, - повідомили в ОПОРІ.

Крім того, спостерігачі від ОПОРИ помітили в Закарпатській області борди з агітацією від ряда політиків.

"Окремі ймовірні учасники парламентських виборів, будучи ще не зареєстрованими як суб’єкти виборчого процесу, рекламують свої проекти, і це все не в межах виборчого фонду. Бачимо ознаки так званої дочасної агітації. Відтак виборець не знатиме достовірної інформації про кошти, витрачені на таку рекламу, та хто їх оплатив", – зазначив координатор Громадянської мережі ОПОРА у Закарпатській області Ярослав Гулан.