Клімкін розповів "емоційну історію", чому не йде в Раду

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не буде балотуватися у мажоритарному окрузі до Верховної Ради України, але обмірковує інші варіанти залишатися в політиці.

Про це він заявив у інтерв'ю ТСН.

"У мене дійсно була емоційна історія, я хотів зробити справжню європейську кампанію в одному з мажоритарних округів, але з розумінням, що буде команда однодумців у Верховній Раді, з якими можна було б, якщо можна таким сленгом, "передовбати" так, як працює українська політика, а вона працює, на жаль, нещиро і нечесно (до речі, на відміну від зовнішньої політики). На сьогодні я такої команди не бачу. Тому я думаю над іншими шляхами, і думаю достатньо серйозно", - сказав Клімкін.

Відповідаючи на уточнююче запитання, він зазначив, що "це, безумовно буде політика".

"Коли ви почитаєте в інтернеті, що мене вже записали в той американський університет, або в той німецький університет, де я буду викладати, буду професором, або буду працювати десь в компанії – ні. Все спокійно, я тут, і точно нікуди не зникаю", - акцентував міністр.

Він ще раз закликав депутатів проголосувати за його відставку, щоб дати новому Президенту можливість визначати свою команду і йти вперед.

"А я, не хвилюйтесь, я собі своє місце в цій реальності обов’язково знайду. У мене багато ідей, дуже багато. І стосовно участі в політичному житті, і стосовно… Пару книжок потрібно написати, поговорити з друзями і соратниками про майбутні проекти, деякі з них будуть політичними, деякі – благодійними. Ідей є дуже багато, над деякими я вже працюю, над деякими буду працювати найближчим часом. Ви почуєте", - пообіцяв Клімкін.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення на неї Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений Комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

Увечері 11 червня Клімкін удруге закликав депутатів підтримати його відставку.