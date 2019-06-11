Клімкін закликає депутатів підтримати його відставку

Клімкін закликає депутатів підтримати його відставку

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав народних депутатів підтримати його відставку.

Про це урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Читайте також: ВР отримала подання щодо заміни Клімкіна на Пристайка та звільнення генпрокурора

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-