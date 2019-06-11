Клімкін закликає депутатів підтримати його відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав народних депутатів підтримати його відставку.

Про це урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

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Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови Президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.

Депутати також відхилили проект постанови про відставку Клімкіна, який був підготовлений комітетом ВР у закордонних справах після того, як Клімкін 17 травня написав заяву про відставку.

У відповідь на такі рішення парламенту в ефірі телеканалу “112 Україна” міністр заявив, що просив нардепів підтримати його заяву про відставку, але водночас не збирається “ховатися під стіл від відповідальності і буде працювати, поки триває перехідний період”.