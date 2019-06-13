КСУ у закритому режимі розглядає справу про розпуск Ради

Велика палата Конституційного Суду продовжує у четвер, 13 червня, розгляд справи щодо конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Засідання проходить у закритому режимі.

Про це йдеться у розкладі засідань КСУ на 13 червня.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів" (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться на сайті суду.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Конституційного Суду розпочала 10 червня розгляд подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради у формі усного слухання. У відкритій частині засідання виступив Президент Володимир Зеленський. Того ж дня КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи.

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Суддею-доповідачем у цій справі виступає Віктор Кривенко.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори, згідно з указом Президента, призначено на 21 липня цього року.