Вибори до Ради: російських спостерігачів від ОБСЄ не буде

Росія не подавала кандидатури своїх представників для участі у команді довготермінових спостерігачів ОБСЄ під час дострокових парламентських виборів 21 липня.

Про це заявив на брифінгу у вівторок голова місії БДІПЛ ОБСЄ посол Альберт Йонсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ні, (Росія ) цього разу не подавала», - сказав Йонсон.

У відповідь на уточнююче запитання журналістів, він пояснив, що БДІПЛ звертається до всіх країн-учасниць ОБСЄ з пропозицією номінувати своїх кандидатів до складу команди довготермінових і короткотермінових спостерігачів.

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«До цього часу Росія в команду довготермінових спостерігачів своїх кандидатів не представила. Коли за десять днів буде оголошено прохання подати кандидатури короткотермінових спостерігачів, то ми будемо знати, чи Росія цього разу запропонує своїх кандидатів, чи ні», - зазначив голова місії.

Як відомо, позачергові парламентські вибори в Україні призначено на 21 липня 2019 року.