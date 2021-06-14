Укрзалізниця скоротить працівників центрального апарату

АТ "Укрзалізниця" скоротить на 30% персонал структурних підрозділів центрального апарату управління компанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УЗ.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, наглядова рада товариства вже погодила нову структуру центрального апарату компанії; скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування — вона має відповідати стратегії, завданням та обсягам роботи.

«Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. <...> Наразі потрібно скоротити 30 % штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб», — зазначив Юрик.

Заходи з оптимізації управлінського персоналу не стосуватимуться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій - скорочувати будуть лише адміністративно-управлінський персонал.

За словами Юрика, вивільнення працівників відбуватиметься із суворим дотриманням норм трудового законодавства та за погодженням із профспілкою.

«Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку», - пояснив очільник компанії.

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Як повідомлялося, Укрзалізниця централізує управління фінансами власних акціонерних товариств та заводів, що дозволить посилити контроль за рухом коштів.