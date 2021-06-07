Укрзалізниця назвала найпопулярніший напрямок за кількістю перевезень

Найпопулярнішим поїздом у внутрішньому сполученні за кількістю перевезених пасажирів за 5 місяців 2021 року став поїзд №45/46 Ужгород — Лисичанськ, який перевіз 329 тис. пасажирів у обох напрямках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що на другому місці за популярністю опинився потяг №41/42 Дніпро — Трускавець, який перевіз 188 тис. пасажирів. Третє місце — за поїздом №69/70 Маріуполь — Львів, який перевіз 176 тис. пасажирів.

Далі перелік найпопулярніших поїздів виглядає так: №137/138 Хмельницький — Лисичанськ, 165 тис. пас.; №91/92 Одеса — Костянтинівка, 170 тис. пас.; №145/146 Київ — Ізмаїл, 159 тис. пас.; №101/102 Київ — Херсон, 147 тис. пас.; №97/98 Ковель — Київ, 143 тис. пас.; №357/358 Київ — Рахів, 141 тис. пас.; №125/126 Костянтинівка — Київ, 140 тис. пас.

Найпопулярніші напрямки (тобто маршрутів, на яких пасажири переважно рухаються від початкової до кінцевої зупинки, а не між проміжними станціями на шляху прямування поїзда) дещо відрізняються. Зокрема, у першу трійку увійшли: поїзд Харків — Київ — 184 тис. пасажирів, зворотно — 178 тис., поїзд Львів — Київ — 165 тис. пасажирів, зворотно — 161 тис. та поїзд Дніпро — Київ — 131 тис. пасажирів, зворотно — 123 тис.

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Далі у десятку найпопулярніших напрямків входять: Вінниця — Київ — 106 тис. пасажирів, зворотно — 104 тис.; Запоріжжя — Київ — 86 тис. пасажирів, зворотно — 80 тис.; Одеса — Київ — 79 тис. пасажирів, зворотно — 75 тис.; Херсон — Київ — 70 тис. пасажирів, зворотно — 66 тис.; Івано-Франківськ — Київ — 69 тис. пасажирів, зворотно — 67 тис.; Кривий Ріг — Київ — 61 тис. пасажирів, зворотно — 55 тис.; Миколаїв — Київ — 58 тис. пасажирів, зворотно — 53 тис.

В Укрзадізниці зауважують, що вперше з початку карантинних обмежень середня населеність потягів досягла 70% і поступово продовжує зростати.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця на червень 2021 року призначила 11 додаткових поїздів до моря.