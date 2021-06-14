Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба парламенту.

Разумков підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (проєкт №3742).

“Документ спрямований на удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, що сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнувань автомобільних доріг загального користування.

Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень у разі перевищення вагових або габаритних обмежень”, - ідеться у повідомленні.

Законом також удосконалюються положення щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.

Закон переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК), який запроваджує штрафи за порушення норм ГВК.