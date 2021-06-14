Разумков підписав закон про посилення габаритно-вагового контролю на дорогах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба парламенту.
Разумков підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю» (проєкт №3742).
“Документ спрямований на удосконалення здійснення габаритно-вагового контролю транспортних засобів, що сприятиме покращенню стану безпеки дорожнього руху та збереженню від руйнувань автомобільних доріг загального користування.
Нормативний акт законодавчо закріплює можливість автоматичної фіксації порушень у разі перевищення вагових або габаритних обмежень”, - ідеться у повідомленні.
Законом також удосконалюються положення щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства про автомобільний транспорт, зафіксовані в автоматичному режимі.
Закон переданий на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
Як повідомляв Укрінформ, 3 червня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (ГВК), який запроваджує штрафи за порушення норм ГВК.