Протидія кліматичним змінам: посли G7 закликали Україну затвердити другий внесок

Посли країн «Великої сімки» під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком закликали державу затвердити другий Національно-визначений внесок до Паризької угоди до кінця липня.

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твітері.

“Закликали Україну затвердити до кінця липня амбітний 2-й національно-визначений внесок до боротьби із зміною клімату в рамках підготовки до COP26 (Кліматична конференція ООН у Глазго, Британія — ред.)”, - зазначається у повідомленні.

Посли поінформували, що темою зустрічі з міністром у четвер були плани щодо реформ енергетичного сектору, зміцнення енергетичної безпеки, а також стабілізації й посилення використання України відновлюваної енергії.

Дипломати також підкреслили важливість належного корпоративного управління як передумови конкурентного, лібералізованого енергоринку.

Читайте також: Галущенко зустрівся з керівництвом дипмісій G7 та представництва ЄС

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Галущенко зустрівся з керівництвом дипмісій G7 та представництва ЄС.

Україна на кліматичному саміті ООН у Глазго восени цього року представить свій другий Національно визначений внесок до Паризької угоди. В ООН сподіваються на збільшення внеску України.