Галущенко зустрівся з керівництвом дипмісій G7 та представництва ЄС

Відбулась офіційна зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з керівництвом дипломатичних місій країн «Великої сімки» (G7) та представництва Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Міністр представив дипломатам стратегічні пріоритети діяльності Міністерства. Головними завданнями Герман Галущенко назвав реорганізацію ринку електроенергії, реалізацію Європейського зеленого курсу, інтеграцію української енергетичної системи до європейської мережі (ENTSO-E), реструктуризацію вугільної галузі як одного з важливих інструментів декарбонізації української енергетики, а також інші кроки, спрямовані на посилення енергетичної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовились про продовження плідного діалогу та подальшої співпраці.

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У зустрічі взяли участь Ніколас Геррокс (Велика Британія), Лариса Ґаладза (Канада), Крістіна Квін (США), Етьєн де Понсен (Франція), Казуя Оцука (Японія) та Матті Маасікас (ЄС).

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що синхронізація з європейською енергетичною системою ENTSO-E відкриє додаткові перспективи для розвитку «зеленої енергетики» в Україні.