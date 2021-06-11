Мінрегіон планує втілювати концепцію Smart city для розвитку міст

Міністерство розвитку громад та територій України планує втілювати концепцію Smart city для покращення розвитку міст у державі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олександр Дудченко на Міжнародному інвестиційному форумі, інформує пресслужба Мінрегіону.

«Серед основних напрямів цифрового розвитку регіонів — впровадження інноваційних технологій у системі управління розвитком міст на засадах концепції Smart city. А також — підвищення інституційної спроможності щодо розбудови ІТ-інфраструктури, створення цифрових платформ, системи відкритих даних тощо. Щодо кожного з цих напрямів розробляється комплекс завдань як для маленьких, так і для великих населених пунктів», — зазначив Дудченко.

Він зауважив, що Мінрегіон планує запровадити Портал кращих практик громад для обміну досвідом. Також на порталі будуть публікуватися історії успіху та ІТ-рішення електронного урядування, що працюють у громадах/регіонах. Крім того, Мінрегіон створить проєктний офіс цифрового регіонального розвитку. Ці інструменти допоможуть громадам не тільки збільшити дохід, а й залучити інвестиції.

У Мінрегіоні пояснюють, що Smart city — це місто, яке використовує сучасні технології для надання послуг та розв’язання міських проблем.

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Як повідомлялося, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що цифровізація регіонів підвищить якість та комфорт життя у громадах, тому цей напрям — серед пріоритетів Мінрегіону.