Мінрегіон планує втілювати концепцію Smart city для розвитку міст
Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Олександр Дудченко на Міжнародному інвестиційному форумі, інформує пресслужба Мінрегіону.
«Серед основних напрямів цифрового розвитку регіонів — впровадження інноваційних технологій у системі управління розвитком міст на засадах концепції Smart city. А також — підвищення інституційної спроможності щодо розбудови ІТ-інфраструктури, створення цифрових платформ, системи відкритих даних тощо. Щодо кожного з цих напрямів розробляється комплекс завдань як для маленьких, так і для великих населених пунктів», — зазначив Дудченко.
Він зауважив, що Мінрегіон планує запровадити Портал кращих практик громад для обміну досвідом. Також на порталі будуть публікуватися історії успіху та ІТ-рішення електронного урядування, що працюють у громадах/регіонах. Крім того, Мінрегіон створить проєктний офіс цифрового регіонального розвитку. Ці інструменти допоможуть громадам не тільки збільшити дохід, а й залучити інвестиції.
У Мінрегіоні пояснюють, що Smart city — це місто, яке використовує сучасні технології для надання послуг та розв’язання міських проблем.
Як повідомлялося, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що цифровізація регіонів підвищить якість та комфорт життя у громадах, тому цей напрям — серед пріоритетів Мінрегіону.