Чернишов закликав регіони визначати території під індустріальні парки

Чернишов закликав регіони визначати території під індустріальні парки

Укрінформ
Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов закликав регіони визначати території під створення індустріальних парків.

Про це він заявив під час засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад у Дніпрі за участю Президента Володимира Зеленського, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звертаюся до регіонів із закликом визначати території під створення індустріальних парків та не зволікати з відповідною проєктною документацією", – сказав Чернишов.

Він зауважив, що розбудова мережі центрів креативної економіки та індустріальних парків у громадах є у фокусі державної регіональної політики.

«Рухаємось у напрямку розвитку центрів креативної економіки в Україні. Зокрема, цьогоріч за підтримки держави розпочалася реалізація такого проєкту у Кривому Розі. Також сподіваємось на підтримку парламентом пакету змін щодо розвитку індустріальних парків, в тому числі, через створення фіскальних стимулів для інвесторів», – підкреслив Чернишов.

Як повідомлялося, у 2021 уряд інвестує в розбудову інфраструктури 4-х індустріальних парків майже 80 млн грн.

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Індустріальні парки – це частина міста, яка виділена під промислове використання, а не для побутових або комерційних потреб. Промислові парки можуть містити заводи, порти, склади, логістичні центри чи фабрики.

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