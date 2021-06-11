Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища

Процес імпорту газу для закачування в підземні газосховища України відбувається повільно та складає лише 3 млн кубометрів на добу.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон, передає Укрінформ.

«Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування. Наразі він складає лише 3 млн м куб. на добу. Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн м куб., при чому 100% було імпортовано з Угорщини, а не з стандартного словацького напрямку», - написав він.

Всього з початку року було імпортовано 577 млн м куб., з них 511 млн м куб., а точніше 88% з Угорщини.

Макогон додав, що відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС у минулому році дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними.

Як повідомляв Укрінформ, до початку опалювального сезону Україна має накопичити щонайменше 17 млрд куб. м газу у підземних газосховищах. І відповідальність за виконання цієї норми покладено на Оператора ГТС України.