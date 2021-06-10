В Україні цьогоріч уже стягнули понад ₴290 мільйонів заборгованої зарплати - Мін’юст
Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає Укрінформ.
«З початку 2021 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 292,6 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 21 411 працівникам», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, минулого тижня держвиконавці стягнули на користь 1170 працівників 18,4 млн грн заборгованості із заробітної плати.
Найбільшу суму – 7,1 млн грн – стягнуто у Кіровоградській області з комунального підприємства «Теплоенергетик» на користь 790 працівників. Окрім того, 4 млн грн стягнуто з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та 2,2 млн грн з АТ «Українська залізниця».
Як повідомлялося, з початку року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку 2021 року стягнули 2,4 млрд грн аліментних платежів.