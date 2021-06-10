В Україні цьогоріч уже стягнули понад ₴290 мільйонів заборгованої зарплати - Мін’юст

Органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції від початку року стягнули 292,6 млн грн заборгованої заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає Укрінформ.

«З початку 2021 року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули 292,6 млн грн. Заборгованість з виплати зарплати повністю погашена 21 411 працівникам», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, минулого тижня держвиконавці стягнули на користь 1170 працівників 18,4 млн грн заборгованості із заробітної плати.

Найбільшу суму – 7,1 млн грн – стягнуто у Кіровоградській області з комунального підприємства «Теплоенергетик» на користь 790 працівників. Окрім того, 4 млн грн стягнуто з ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» та 2,2 млн грн з АТ «Українська залізниця».

Як повідомлялося, з початку року органи Державної виконавчої служби Міністерства юстиції з початку 2021 року стягнули 2,4 млрд грн аліментних платежів.