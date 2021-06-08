В Україні зарплатний борг перед шахтарями знову сягнув ₴1,25 мільярда - Волинець

В Україні наразі борг по заробітній платі перед шахтарями знову сягнув 1,25 млрд грн

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Борг перед шахтарями знову перевищив позначку в мільярд - сягнув 1,25 млрд грн. Борг за виконану роботу перед представниками однієї з найнебезпечніших професій, перед їхніми дружинами й дітьми, перед жителями мономіст, життя яких, інфраструктура, підприємництво на сто відсотків залежать від роботи шахт та вчасних виплат шахтарям», - написав профлідер.

Він висловив обурення тим, що, на жаль, гірники від сходу до заходу країни кожного разу мають «спочатку просити, потім вибивати зароблене касками в урядовому кварталі».

Незалежної профспілки гірників України нагадує Міненерго про домовленість з шахтарями - про урядові пропозицій щодо змін до бюджету на 2021 рік.

«Сьогодні це єдина можливість закласти необхідну суму при корегуванні бюджету, щоб принаймні до кінця року люди мали своєчасні розрахунки», - пояснив Волинець.

Як повідомлялося, вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності у травні 2021 року видобули 2 201 200 тонн вугілля, план виконано на 109%.