Передача Мінагро повноважень у сфері зрошення сприятиме розвитку галузі – експерт

Передача повноважень у сфері зрошення та дренажу від Державного агентства водних ресурсів Міністерству аграрної політики і продовольства є логічним кроком і сприятиме розвитку меліорації в Україні.

Так в інтерв’ю Укрінформу прокоментував рішення уряду про передачі повноважень у сфері меліорації заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Олександр Нечипоренко.

"Держводагентство не може виконувати низку не притаманних йому управлінських функцій, особливо на локальному рівні. Адже насамперед необхідно провести інвентаризацію меліорованих площ та іригаційної інфраструктури, фінансовий, господарський та екологічний аудит з метою визначення оптимальних обсягів зрошуваного землеробства та вирішити багато інших організаційних питань. Зокрема, у стосунках держави, місцевих громад та приватного бізнесу у виробничій сфері та у водокористуванні", – заявив Нечипоренко.

Він також підкреслив, що важливо відновити кадровий потенціал інженерів й агрономів-гідромеліораторів та наукові дослідження з питань адаптації галузі до інтенсивності кліматичних змін.

Також науковець наполягає на необхідності збільшення державної допомоги аграріям у сфері зрошення та меліорації.

«Згідно з Програмою державної підтримки, йдеться не лише про 25-відсоткову компенсацію за придбану техніку, а й про безпосередню підтримку зрошення в сумі 50 млн грн, тобто трохи понад 2 млн дол. Тоді як Ізраїль, маючи лише 533 тис. га сільгоспугідь, половина з яких потребують зрошення, субсидує фермерам 40% від вартості покупки та впровадження нових технологій. Щорічні інвестиції в агротехнічні дослідження та стартапи в цій країні сягають близько 300 млн дол. З них значна частина направляється на розвиток зрошення та водозбереження. Таким чином, ізраїльські компанії займають половину світового ринку крапельного зрошення», - розповів експерт.

Він додав, що нині такі країни, як США, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Китай споруджують і експлуатують зрошувальні системи виключно за державний кошт. А, наприклад, Болгарія, Греція, Іспанія, Італія, Португалія, Франція та Японія, окрім державних інвестицій, частково залучають вкладення фермерів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня 2021 року в Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства. Серед основних завдань з відновлення галузі відповідно до Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року міністр агрополітики Роман Лещенко назвав, зокрема, збереження та відтворення родючості ґрунтів, відновлення та збільшення площ зрошуваних земель та дренажних систем.

За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», для відновлення технічних систем зрошення, які вже існують в Україні на площі близько 1-1,2 млн га, необхідні інвестиції до 3 млрд дол.