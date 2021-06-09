NEFCO припиняє інвестувати у нові проєкти відновлюваної енергетики в Україні

Північна екологічна фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) відмовилась фінансувати нові проєкти в сфері відновлюваної енергетики (ВДЕ) в Україні.

Як передає Укрінформ, про це під час пресконференції на тему «Меморандум, який не збиралися виконувати» розповіла керівниця Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

«Минулого тижня ми отримали офіційного листа від міжнародної організації NEFCO, яка заявила, що у зв’язку з неприйнятною енергетичною політикою, вони припиняють фінансування проєктів у секторі відновлювальної енергетики в Україні», - розповіла Гуменюк.

Зокрема, представники NEFCO занепокоєні тим, що влада не сприяє виробникам «зеленої» енергетики, а навпаки – приймає рішення, які погіршують ситуацію на ринку. Мова йде про ретроспективне зниження «зеленого» тарифу для вже затверджених проєктів; невиконання платіжних зобов’язань Гарантованим покупцем перед виробниками чистої енергії та запровадження акцизного податку на електроенергію з відновлювальних джерел.

Через вищезазначені причини, як каже Гуменюк, NEFCO вирішила припинити інвестування в нові проєкти допоки не буде встановлено стабільне та передбачуване інвестиційне середовище.

Як повідомлялося, Nordic Environment Finance Corporation – міжнародна фінансова організація, заснована у 1990 році урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вона фінансує і реалізує виключно проєкти у сфері ВДЕ, «зеленого зростання» і кліматичні проєкти. Пріоритетне значення надається проєктам у Східній Європі, регіонах Балтійського моря та в Арктиці.

У червні 2020 року Кабінет Міністрів підписав меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики. Документ передбачає, що виробники ВДЕ добровільно реструктурують "зелені" тарифи у бік зменшення. Зокрема, для усіх сонячних електростанцій передбачалося зменшення тарифів на 15%, для вітрових – на 7,5%. Українська влада взяла на себе зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашенню наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

2 червня 2021 року до Верховної Ради було подано законопроєкт №5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», який, зокрема пропонує скасувати пільгу з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної енергії з відновлювальних джерел, що призведе до введення акцизного податку на "зелену" електроенергію на рівні 3,2%.