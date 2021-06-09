Харківський авіазавод передасть у лізинг українському перевізнику два літака Ан-74

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (більш відоме як ХАЗ) має заключити договори лізингу з українським авіаперевізником, це одна зі складових антикризового плану, розробленого для підприємства.

Про це на пресконференції сказав генеральний директор підприємства Олександр Кривоконь, презентуючи антикризовий план, передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні втрачені всі компетенції по відновленню літаків, по будівництву літаків. Я заходжу новою командою, і ми починаємо відновлювати процеси по завантаженню заводу. Ми маємо вийти на точку беззбитковості – це біля 30 млн щомісяця, щоб ми могли платити заробітну плату, платити за електроенергію, взагалі функціонувати», - сказав Кривоконь.

За його словами, антикризова програма, затверджена Укроборонпромом 3 тижні тому, передбачає багато напрямків, основні з них – договори лізингу на два літаки Ан-74, завантаження замовленнями на виготовлення запчастин, обслуговування літаків.

«Завдання №1 – стабілізувати ситуацію, №2 – це не нарощувати борги. Нам поставлене завдання керівником Укроборонпрому укласти договір і вийти на проєкт по лізингу наших двох літаків Ан-74 із одним із наших національних авіаперевізників. Це дасть змогу частково погасити заробітну плату, яка накопичилася, і розв’яже руки у виробничих питаннях – по запуску виробництва і відновленню деяких напрямків», - сказав Кривоконь.

Завершити роботу над одним літаком можна за пів року, другий може бути готовим за рік, вважає керівник.

Гендиректор наголосив, що зараз підприємство є співвиконавцем державного замовлення, яке виконує підприємство «Мотор Січ». ХАЗ робить оснащення до гелікоптерів.

Також антикризова програма передбачає поверненням літаків на технічне обслуговування, списання непотрібного металобрухту, передачу в оренду об’єктів на території підприємства. Всі ці напрямки, зазначив Кривоконь, дозволять виплачувати працівникам зарплату.

На підприємстві створюють офіс управління проєктами. «Це нова система, якої ніколи на ХАЗі не було. Ми починаємо проєктну діяльність і підіймаємо ті питання, які треба вирішувати. По-перше, це концентрація виробництва. Треба розібратися – потрібна така технологія чи цех, що ми будемо брати на аутсорсі і т.д. Окремо буде проєкт по мотивації, окремо по енергозбереженню та енергозабезпеченості, бо зараз витрачаються ті кошти, які можна було б направляти на заробітну плату», - сказав Кривоконь.

Він повідомив, що буде реформувати конструкторське бюро підприємства, а всю конструкторську документацію планують оцифрувати.

Як повідомлялося, 12 травня керівник Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв затвердив антикризовий план для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

У серпні 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Глава уряду заявив, що робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра Олега Уруського напрацює план розвитку авіазаводу. За словами Шмигаля, такий варіант як концесія для виведення підприємства з кризи не розглядається.

4 січня Уруський під час робочої поїздки до Харкова повідомив про підготовку законопроєкту щодо списання заборгованості ХАЗу.

14 квітня заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» з виробництва Ігор Фоменко заявив про те, що для Харківського державного авіаційно-виробничого підприємства шукають інвестора, готового вкласти в програму імпортозаміщення для літака Ан-74 150 млн доларів.

15 квітня біля прохідної ХАЗу відбулася акція з вимогою виплатити зарплатні борги за частину лютого та березень поточного року. Учасники заходу, а це понад 200 осіб, перекрили пішохідний перехід біля заводу. Проїзд відкривали лише для авто швидкої медичної допомоги та авто з дітьми.

Загальна заборгованість перед працівниками, за інформацією на 19 квітня, становила 253 млн грн. На підприємстві — понад 1800 працівників.

30 квітня працівникам виплатили зарплату за квітень-травень минулого року (це загалом 9 млн грн із податками).

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - одне з підприємств авіаційної промисловості України, що спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Із червня 2015 року ХАЗ, уже в стані банкрутства, увійшов у концерн «Укроборонпром». Включений у список підприємств, що наразі не підлягають приватизації. Основна заборгованість (65%) держпідприємства – понад 2 млрд грн перед держбюджетом – пов’язана з випуском у 2009 році облігацій на 1,6 млрд грн під державні гарантії.

Останній літак підприємство випустило в 2014 році. Станом на початок цього року загальна заборгованість підприємства склала 4 млрд грн, у тому числі перед державою – 2 млрд.