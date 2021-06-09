До комісії з відбору керівника Бюро економічної безпеки уряд делегував трьох міністрів

Кабінет Міністрів делегував трьох міністрів - економіки, фінансів та інфраструктури - до конкурсної комісії, яка займається відбором керівника Бюро економічної безпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще одна важлива інституційна реформа - це створення замість податкової міліції Бюро економічної безпеки. Сьогодні делегуємо в конкурсну комісію з обрання директора (БЕБ - ред.) трьох осіб від Кабінету Міністрів - Любченка Олексія, Марченка Сергія та Кубракова Олександра", - сказав Шмигаль.

Він додав, що РНБО та Верховна Рада нещодавно визначили своїх кандидатів, тому сьогоднішнє рішення дозволяє повноцінно розпочати процедуру відбору керівника БЕБ.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України". Ним передбачено, що Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Відповідно, БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів.

Бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня цього року, і наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Верховна Рада 1 червня затвердила двох представників до комісії з відбору голови Бюро економічної безпеки - Людмилу Рубаненко та Галину Шевченко.