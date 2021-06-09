Шмигаль заявив про запуск процесу інвентаризації лісів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про запуск Кабінетом Міністрів процесу інвентаризації лісів.

Про це він сказав на засіданні уряду у середу, 9 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не менш важливе питання – це інвентаризація лісів. Ми затверджуємо порядок використання коштів, аби в повній мірі провести цю інвентаризацію за наступні чотири роки. На цей рік передбачається майже 20 мільйонів гривень», - заявив Шмигаль.

За його словами, таку масштабну реформу запустили вперше, вона дасть можливість зрозуміти, скільки ж таки в Україні лісів, яка їхня якість.

«Ми запроваджуємо цифровізацію, аби знищити всі можливі корупційні фактори, і вже зараз запускаємо бета-тестування двох найбільших послуг щодо лісової галузі в цифровому вигляді: отримання лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів», - додав Шмигаль.

Він також нагадав про те, що в Україні найближчим часом планується висадити близько 1 мільярда дерев, адже таке завдання поставив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 7 червня під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія» підписав указ про старт програми «Зелена країна», в рамках якої передбачається за 10 років збільшити площі лісів на 1 мільйон гектарів. І для реалізації цієї мети у найближчі три роки планується висадити в Україні 1 мільярд дерев, сказав Зеленський.