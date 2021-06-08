Абрамовський назвав реальними плани висадити мільярд дерев за три роки

Президентська ініціатива “Зелена країна”, якою передбачено збільшення до 2030 року площі лісових угідь на 1 млн га та висадження 1 млрд дерев за три роки, ґрунтується на чітких розрахунках.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”.

Технічний аспект виконання цього завдання, за словами міністра, вже прораховано. На часі — визначення земельних ділянок, які переводитимуть у лісовий фонд і заліснюватимуть. При цьому, жодних прожектів щодо заліснення пустель чи зміни степових ландшафтів немає.

“Це – природні системи, які повністю відрізняються від лісових екосистем. Змінювати їх немає потреби. Та й небезпечно. Не втручатимемося і в інші системи: сіножаті, пасовища, природні заплави. Йдеться виключно про берегозахисні ліси, лісосмуги, полезахисні насадження, які в Україні свого часу були винищені”, - пояснив Абрамовський.

Головним же земельним резервом він назвав рекультивацію виведених із сільськогосподарського обігу малопродуктивних і деградованих ділянок. Мова про непридатну для аграрного виробництва землю, виснажену унаслідок бездумного господарювання, а також через вітрову та водну ерозію.

“Висадження лісу – один із варіантів відновлення таких земель. За 20-40 років ґрунти наберуться поживних речовин і їх знову можна буде використовувати в сільськогосподарському обігу, якщо існуватиме така потреба”, - розповів міністр.

Він нагадав, що затвердженою раніше Стратегією управління лісами до 2035 року заплановано збільшити рівень заліснення України із нинішніх 15,9% до 17,9%. До виконання поставлених завдань долучатимуть місцеві громади, громадські організації, небайдужих людей. Абрамовський згадав про досвід співпраці з громадською ініціативою “Озеленення України”, коли за день висаджували по 1,5-2 млн дерев.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Президент Володимир Зеленський оголосив про започаткування екологічного проєкту “Зелена країна”, в рамках якого планують за 10 років збільшити площі лісів на 1 млн га. Указ про старт проєкту глава держави підписав під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Екологія”. Зеленський додав, що для досягнення цієї мети у найближчі три роки в Україні планують висадити 1 млрд дерев.