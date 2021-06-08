Продаж деревини через аукціони за 2 роки додатково принесе ₴6 мільярдів– Абрамовський

Завдяки продажу деревини через електронні аукціони державні лісогосподарства у І кварталі 2021 року додатково отримали 1 млрд грн, до кінця ж наступного року ця сума зросте щонайменше до 6 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія”.

“Отримувати деревину тепер можуть не обрані гравці, як раніше, а будь-хто, хто запропонує найвищу ціну та виконає умови договору. Тільки за І квартал державні підприємства лісової галузі отримали 1 млрд грн додаткового доходу. Думаємо, до кінця 2022 року цей показник сягне 6 млрд грн”, - сказав Абрамовський.

Ці кошти, за його словами, йдуть, передусім, на збереження лісів, запобігання ландшафтним пожежам, а також на лісорозведення. Міністр також повідомив, що Міндовкілля звернулося до Міністерства фінансів з пропозицією зменшити відрахування частини чистого прибутку лісових господарств до загального фонду державного бюджету. Мета – покращити матеріально-технічне забезпечення підприємств, зробити використання лісових ресурсів ще більш сталим, покінчити з практикою суцільних рубок через перехід до вибіркового вирубування ділової деревини. Це, на думку урядовця, гарантуватиме ощадливіше використання лісових ресурсів і запобігатиме появі нових залисених територій, де процес відтворення насаджень надзвичайно витратний і довготривалий.

Абрамовський також анонсував масштабну інвентаризацію українських лісів.

“Визначимо площі, видовий склад, обсяги деревини на кожній із сигнальних ділянок. І екстраполюємо отриманий результат на всі ліси. Це – краща європейська практика проведення інвентаризації”, - пояснив міністр.

Як повідомлялося, за даними асоціації “Біржові та електронні майданчики”, у першому кварталі відбулося понад 2 600 успішних аукціонів з продажу необробленої деревини. При цьому, щомісяця частка результативних аукціонів із продажу необробленої деревини в системі “Prozorro.Продажі” зростає. Якщо восени минулого року вона ледь сягала 30%, то на початку 2021 року доходила до 50%, а в березні – до 77%.

Загалом на ринку необробленої деревини працюють 28 електронних майданчиків, які мають рівний доступ до системи. У першому кварталі 2021 року вони залучили до аукціонів майже 800 учасників, які придбали понад 1,2 млн кубометрів деревини.