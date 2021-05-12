За 10 років Україна зменшить парникові викиди на 6,5% - Абрамовський

Метою України є зменшення у 2030 році викидів парникових газів до 35% від рівня 1990 року, тобто на 6,5%.

Як передає Укрінформ, про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський написав у статті для видання Censor.net.

За словами урядовця, відповідні завдання передбачено проєктом Другого національно-визначеного внеску (ННВ) України до Паризької угоди. Досягнути мети планується завдяки комплексу перетворень у ключових секторах економіки.

“І країна уже готова до поступової трансформації в напрямку вуглецево-нейтрального розвитку”, - запевнив Абрамовський.

НВВ передбачає заходи з енергоефективності та енергозбереження, трансформації енергетики, модернізації промисловості. У планах також реформа управління лісовим господарством, запровадження ресурсоефективних технологій в агросекторі, впровадження ієрархії управління відходами, електрифікація транспорту та розвиток його громадського напрямку.

“Якщо резюмувати, то НВВ передбачає всі ті кроки, які є необхідними для осучаснення економіки. Реалізація відповідних політик матиме низку додаткових позитивних впливів на якість життя, стан довкілля та економічний розвиток. Зволікання – навпаки призведе до деградації низки сфер, створить ризики для стабільності енергетичної системи (адже потрібно буде одночасно вивести велику кількість застарілих потужностей, а не поступово оновлювати та заміщувати їх), економічних втрат від зниження конкурентоздатності вуглецевоємних товарів та поглиблення енергетичної бідності в країні”, - переконаний міністр захисту довкілля та природних ресурсів.

До того ж, зазначив він, кліматичний порядок денний у найближче десятиліття буде визначальним для втілення інвестиційної і кредитної політики практично усіх потужних світових фінансових організацій та інвестфондів. Приміром, Європейський банк реконструкції та розвитку, один з найбільших фінансових партнерів України, вже незабаром планує розробку та впровадження методик, що враховуватимуть НВВ країн при ухваленні рішень щодо кредитування запропонованих ними інвестиційних проєктів.

Як повідомлялося, затвердження національно-визначеного внеску до Паризької угоди, наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, є кроком, що наблизить Україну до Європейського зеленого курсу та до виконання положень Угоди про асоціацію з ЄС. Розроблення й подання ННВ, за його словами, є обов’язковою вимогою Паризької угоди. Другий НВВ, який країна повинна подати до секретаріату рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату, має містити цілі щодо скорочення викидів парникових газів і адаптації України та її економіки до зміни клімату.