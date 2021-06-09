Агровиробники зможуть щороку інвестувати у зрошення до $500 на гектар - науковець

Асоціації сільгосптоваровиробників-водокористувачів, отримавши в управління чи у власність польові зрошувальні мережі, зможуть щорічно інвестувати 400-500 дол. на гектар у відновлення та підтримку іригаційної інфраструктури.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Олександр Нечипоренко.

«За нашими підрахунками, знадобиться в середньому 2,5-3 тис. дол. на гектар, залежно від стану тієї чи іншої зрошувальної системи. Активними інвесторами повинні стати самі сільгосптоваровиробники, об’єднані в асоціації або ж інші корпоративні структури водокористувачів, яким мають бути передані в управління, а згодом і у власність, польові зрошувальні мережі. Такі об’єднання спроможні щорічно інвестувати 400-500 дол. на гектар у відновлення та підтримку іригаційної інфраструктури. Головна умова тут – законодавча гарантія захисту їхніх капіталовкладень», - заявив Нечипоренко.

За його словами, законопроєкт №5202 «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» вирішує проблему з об’єднанням агроводокористувачів та передачі їм польової інфраструктури.

Водночас, на думку науковця, потрібно передбачити можливості капіталізації земельно-водного активу, наприклад, шляхом випуску цінних паперів, а також визначити у цих процесах роль місцевих громад. Крім того, доцільно врегулювати механізм оподаткування новостворених об’єднань і окремих агроводокористувачів.

Наприклад, у Німеччині, Великій Британії та інших країнах асоціації водокористувачів на період свого становлення звільнені від сплати ПДВ повністю або частково, сказав Нечипоренко. Також варто взяти до уваги варіанти державно-приватного партнерства у зрошуваному землеробстві.

Експерт наголошує, що окремо слід законодавчо визначити право на воду, яке, відповідно до міжнародних норм, передбачає гарантію якості та доступності цього ресурсу.

«Крім того, з метою забезпечення ефективного, екологобезпечного та високоінтенсивного ведення зрошуваного землеробства є необхідність доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення нормою відповідальності за відсутність та неналежне ведення Книги історії полів», - наполягає науковець.

Він прогнозує, що рентабельність будуть визначати ціни на агропродукцію, але розрахунки показують, що й за нинішніх умов аграрії в змозі отримувати до 600 дол. прибутку з кожного зрошуваного гектара.

«Отже, окупність інвестицій можлива протягом 5-6 років. В окремих випадках цей термін буде більшим - залежно від вирощуваних культур та кон’юнктури ринку», - підсумував Нечипоренко.

Як повідомляв Укрінформ, для відновлення технічних систем зрошення, які вже існують в Україні на площі близько 1-1,2 млн га, необхідні інвестиції до 3 млрд дол.