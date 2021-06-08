Скічко назвав суму, необхідну для встановлення вагових комплексів по всій Україні

Для збереження від руйнування новозбудованих і відремонтованих у межах програми Президента "Велике будівництво" доріг необхідно встановити по всій країні автоматизовані комплекси габаритно-вагового контролю загальною вартістю 300-400 млн грн.

Про це на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих влад сказав голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми порахували на прикладі Черкаської області - нам не вистачає лише трьох стаціонарних габаритно-вагових комплексів. Вартість одного - 3 млн грн, трьох - 9 млн грн... У межах країни, якщо порахувати по 4-5 комплексів на область, сума складе 300-400 млн грн", - зазначив голова ОДА.

Він наголосив, що в Укртнасбезпеки коштів на встановлення цих комплексів немає, але в разі вирішення цього питання на рівні держави область готова до співфінансування проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що цього року буде відремонтовано або збудовано 6 500 км доріг і 150 мостів по всій Україні.