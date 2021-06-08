Скічко назвав суму, необхідну для встановлення вагових комплексів по всій Україні

Скічко назвав суму, необхідну для встановлення вагових комплексів по всій Україні

Укрінформ
Для збереження від руйнування новозбудованих і відремонтованих у межах програми Президента "Велике будівництво" доріг необхідно встановити по всій країні автоматизовані комплекси габаритно-вагового контролю загальною вартістю 300-400 млн грн.

Про це на засіданні Палати місцевих влад Конгресу місцевих влад сказав голова Черкаської обласної держадміністрації Олександр Скічко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми порахували на прикладі Черкаської області - нам не вистачає лише трьох стаціонарних габаритно-вагових комплексів. Вартість одного - 3 млн грн, трьох - 9 млн грн... У межах країни, якщо порахувати по 4-5 комплексів на область, сума складе 300-400 млн грн", - зазначив голова ОДА.

Він наголосив, що в Укртнасбезпеки коштів на встановлення цих комплексів немає, але в разі вирішення цього питання на рівні держави область готова до співфінансування проєкту.

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Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що цього року буде відремонтовано або збудовано 6 500 км доріг і 150 мостів по всій Україні.

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