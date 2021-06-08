У Києві відкрилася міжнародна виставка «АГРО-2021»

33-тя Міжнародна агропромислова виставка "АГРО- 2021" відкрилася 8 червня у Києві, в Експоцентрі України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На виставці свою продукцію представили понад тисяча учасників із п'яти країн світу. Загальна площа експозиції - 33,6 тис. кв. метрів.

Як наголосив на церемонії відкриття міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, значення аграрного сектору для України важко переоцінити.

«Уряд в цьому році збільшив кошти на підтримку аграрного сектору, тому що для нас важливо, щоб аграрний сектор динамічно розвивався», - сказав Лещенко.

У Києві відкрилася міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2021" / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Він висловив думку про те, що обличчя українського аграрного сектору значно помолодшало.

«Я бачу дуже багато молодих облич. Молоде покоління агрономів, молоде покоління виробників сільськогосподарської техніки. Батьки передають лідерські позиції своїм дітям. Агро України молодшає і стає дуже динамічним», - зауважив міністр.

Під час "АГРО-2021" заплановано провести 12 спеціалізованих виставок: ЕкспоАгроТех, Агротранспорт і логістика, Біопаливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Рослинництво і агрохімія, Organiс, Ексісвіт, Сучасний фермер, Eco House.