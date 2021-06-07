На «АГРО-2021» очікують понад тисячу компаній-учасниць

Відкриття 33-ї Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2021» за участю міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка відбудеться 8 червня о 12:00 на НК «Експоцентр України» (ВДНГ).

Про це Укрінформу повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Цього року понад 1000 компаній-учасниць з усіх куточків України продемонструють найновіші галузеві досягнення та інноваційні рішення, сучасну сільськогосподарську техніку та устаткування. Також у виставці AGRO-2021 візьмуть участь компанії з Німеччини, Польщі, Китаю, Литви, Італії, Туреччини", - йдеться у повідомленні.

У межах виставки відбудеться 12 спеціалізованих виставок: ЕкспоАгроТех, Агротранспорт і логістика, Біопаливо, Hi-Tech Агро, Animal'EX, Agro Build-Expo, FishExpo, Рослинництво і агрохімія, Organiс, Еквісвіт, Сучасний фермер, Eco House.

У період виставки, а саме з 8 по 11 червня, відбудуться презентації аграрних досягнень з 10 областей України – Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Харківської, Хмельницької та Чернівецької.

Окрім того, у перший день виставки, 8 червня з 13:00 по 17:00, проходитиме IV Агрополітичний форум, присвячений земельній реформі і інструментам фінансування аграріїв. На другий день виставки, 9 червня з 11:00 по 14:00, заплановано проведення конференції «Органік: знання, досвід, результат».

Окрім ділової та виставкової програми, на всіх відвідувачів чекають розважальні заходи: автомобільний фестиваль «Агро Авто Шоу», кулінарний фестиваль «AgroFoodFest», фестиваль національних виробників товарів «FEST UA».