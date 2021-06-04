Землями сільгосппризначення розпоряджаються місцеві громади - Мінагро

В Україні всіма землями сільськогосподарського призначення, починаючи з 27 травня 2021 року, розпоряджаються місцеві громади.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

«З 27 травня 2021 року вступив у дію закон 2194 (“Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” - ред. ). З цієї дати всіма землями сільськогосподарського призначення, а також об’єктами водного фонду та промисловістю, окрім землі де розміщені державні підприємства, розпоряджаються місцеві громади», - сказав Висоцький.

Він також додав, що експертиза землевпорядної документації, відповідно до закону, вилучена із повноважень Держгеокадастру.

Як повідомляв Укірнформ, Верховна Рада 28 квітня ухвалила закон №2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Народні депутати понад місяць, з 16 березня, розглядали поправки до цього документа, яких було внесено 3128.

26 травня закон було опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Законом, зокрема, передбачено передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.