«Енеїда» та «Передова» - кращі пам'ятні монети 2020 року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Комісія, до складу якої увійшли фахівці Національного банку України, Національної академії наук України, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики, шляхом таємного голосування обрала кращі пам’ятні монети 2020 року у двох номінаціях.
У номінації “Краща монета року” перемогу отримав набір пам’ятних монет “Енеїда” (срібло, набір з дев’яти монет номіналом 10 гривень (кожна). Автори ескізів цих монет-переможниць – художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори – Анатолій Демяненко, Роман Чайковський, Володимир Атаманчук. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.
У номінації “Краще розкриття теми” перемогу присуджено пам’ятній монеті “Передова” (нейзильбер, номінал 5 гривень). Автори ескізів монети – Нікіта Тітов (автор ідеї), Святослав Іваненко. Скульптор – Святослав Іваненко. Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.
Конкурс "Краща монета року України" проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. Цьогоріч перший етап конкурсу тривав з 1 лютого до 5 квітня. Участь у ньому взяло більше трьох тисяч осіб.
За підсумками конкурсу "Краща монета року України" за 2019 рік у номінації “Краща монета року” перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль” (срібло, номіналом кожної монети 10 грн). У номінації “Краще розкриття теми” – пам’ятній монеті “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (нейзильбер, номінал монети 5 грн).