«Енеїда» та «Передова» - кращі пам'ятні монети 2020 року

Національний банк визначив набір "Енеїда" та "Передова" переможцями конкурсу “Краща монета року України” за 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Комісія, до складу якої увійшли фахівці Національного банку України, Національної академії наук України, національних музеїв, експерти з образотворчого мистецтва і нумізматики, шляхом таємного голосування обрала кращі пам’ятні монети 2020 року у двох номінаціях.

У номінації “Краща монета року” перемогу отримав набір пам’ятних монет “Енеїда” (срібло, набір з дев’яти монет номіналом 10 гривень (кожна). Автори ескізів цих монет-переможниць – художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптори – Анатолій Демяненко, Роман Чайковський, Володимир Атаманчук. Програмне моделювання здійснив Віталій Андріянов.

У номінації “Краще розкриття теми” перемогу присуджено пам’ятній монеті “Передова” (нейзильбер, номінал 5 гривень). Автори ескізів монети – Нікіта Тітов (автор ідеї), Святослав Іваненко. Скульптор – Святослав Іваненко. Програмне моделювання – Юрій Лук’янов.

Конкурс "Краща монета року України" проводиться щорічно з 2005 року і відбувається у два етапи. Цьогоріч перший етап конкурсу тривав з 1 лютого до 5 квітня. Участь у ньому взяло більше трьох тисяч осіб.

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За підсумками конкурсу "Краща монета року України" за 2019 рік у номінації “Краща монета року” перемогу присуджено набору із чотирьох пам’ятних монет “Пектораль” (срібло, номіналом кожної монети 10 грн). У номінації “Краще розкриття теми” – пам’ятній монеті “Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України” (нейзильбер, номінал монети 5 грн).