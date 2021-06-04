Нацбанк продав золоті пам’ятні монети «1 Гривня» на ₴2,3 мільйона

Національний банк на аукціоні 3 червня продав золоті пам’ятні монети "1 Гривня" на загальну суму майже 2,34 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України реалізував усі золоті пам’ятні монети "1 Гривня", запропоновані під час електронного біржового аукціону, що відбувся 03 червня 2021 року. Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали всі 50 пам’ятних монет "1 Гривня" у футлярах на загальну суму майже 2,34 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наступний аукціон з продажу цих пам’ятних монет Нацбанк планує провести 10 червня 2021 року. На торги буде запропоновано 50 пам’ятних монет "1 Гривня" (50 лотів – по одній монеті у футлярі в кожному лоті). Аукціон відбудеться на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.