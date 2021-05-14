Нацбанк вводить в обіг золоту «1 гривню»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Вона відтворює дизайн обігової монети “Володимир Великий” номіналом 1 гривня зразка 2004 року, що присвячена видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси–України – князю Київському Володимиру Великому. Водночас монета має окремі відмінності від обігової монети “Володимир Великий”. Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук.
Зважаючи на ймовірність підвищеного попиту на пам’ятну монету “1 Гривня”, Національний банк планує розпочати її реалізацію на електронних аукціонах. Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети України “1 Гривня” відбудеться у день її введення в обіг – 17 травня.