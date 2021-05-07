Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет

Національний банк України 21 травня 2021 року планує продати на аукціоні брухт виведених із обігу монет загальною вагою майже 45,8 тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що Національний банк на четвертому аукціоні брухту утилізованих монет продає брухт виведених із експлуатації монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. загальною вагою 45 770,174 кг. Такий обсяг накопичений за 2020 – 2021 роки у зв’язку з вилученням з обігу монет дрібних номіналів.

Аукціон відбудеться 21 травня 2021 року у електронному форматі на майданчику zakupki.prom.ua.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 жовтня 2019 року з обігу вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Монети номіналом 25 копійок перестали бути засобом платежу з 1 жовтня 2020 року.