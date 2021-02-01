Нацбанк продав пам’ятні монети та сувенірну продукцію на 800 тисяч

Національний банк на аукціоні з продажу пам’ятних монет, що відбувся 28 січня, реалізував монети та сувенірні банкноти майже на 800 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України реалізував усю продукцію, запропоновану під час чергових електронних біржових аукціонів із продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції 28 січня 2021 року.

Учасники аукціонів (фізичні та юридичні особи) придбали: 20 наборів із дев’яти срібних пам’ятних монет "Енеїда" на загальну суму понад 560 тис. грн, 20 сувенірних срібних банкнот, що відтворюють дизайн оновленої банкноти номіналом 200 грн зразка 2019 року з портретом Лесі Українки (у футлярах), на загальну суму майже 229 тис. грн. Аукціони відбулися на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".