Нацбанк планує з 21 червня увести у обіг монету із зображенням Василя Сліпака

Нацбанк України планує з 21 червня ввести в обіг монету, присвячену Герою України, воїну-добровольцю з позивним “Міф” Василю Сліпаку.

Відповідна інформація розміщена на сайті Нацбанку, передає Укрінформ.

«(Монета – ред.) присвячена Герою України, кавалеру орденів “Золота Зірка”, “За мужність” І ступеня, лицарю свободи, волонтеру, учаснику бойових дій на сході України, воїну-добровольцю з позивним “Міф” – Василю Ярославовичу Сліпаку», - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член Об’єднання українців Франції, який, відклавши свої концерти на світових оперних сценах, із 2015 року боронив Українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя – 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу смт Луганське.

На аверсі цієї монети розміщено наступні символі: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис «Україна» (півколом); у центрі на дзеркальному тлі – портрет Сліпака, праворуч від якого - нотний рядок, номінал монети – 2, графічний символ гривні, рік карбування монети – 2021 і логотип Банкнотно-монетного двору Нацбанку України; ліворуч написи: ВАСИЛЬ СЛІПАК “МІФ” (унизу півколом).

А на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено соловейка на стволі автомата, стилізовані гілки дерев (угорі та внизу).

Монета зроблена з нейзильберу, її маса – 12, 8 г, діаметр – 31 мм, тираж – 35 тисяч штук і дата уведення в обіг – 21 червня 2021 року.

Як повідомлялося, Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний «Міф».

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.

3 червня Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричева Току імені Сліпака.