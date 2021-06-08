Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають - Абрамовський

Обмеження використання пластикових пакетів сприятиме тому, що в Україні розширюватиметься виробництво пакетів біорозкладних.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом".

За словами міністра, виробники підлаштовуватимуть потужності під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво здешевшати.

"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті - близько 60 копійок. Насправді все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною", - зазначив Абрамовський.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 1 червня ухвалила Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" (№2051-1).

Зокрема, законом забороняється розповсюдження на об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких, оксорозкладних пластикових пакетів.

Установлена заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейських стандартів.

Заборона на розповсюдження пластикових пакетів почне діяти з 1 січня 2022 року.