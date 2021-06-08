Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають - Абрамовський

Після заборони «пластику» екологічні пакети подешевшають - Абрамовський

Укрінформ
Обмеження використання пластикових пакетів сприятиме тому, що в Україні розширюватиметься виробництво пакетів біорозкладних.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський у програмі "Официальный разговор" телеканалу "Дом".

За словами міністра, виробники підлаштовуватимуть потужності під нові умови, після чого виготовлення екопакетів може суттєво здешевшати.

"Припустимо, собівартість пакета з пластику десь 5-15 копійок. Собівартість біорозкладних пакетів станом на сьогодні при такому не мас-маркеті - близько 60 копійок. Насправді все дуже швидко змінюється. І собівартість буде нижчою при збільшенні потужностей виробництва. А коли буде налагоджений замкнутий цикл виробництва - наприклад, з кукурудзяного крохмалю робитимуть кукурудзяні гранули, а з них потім пакети - то ці два продукти зблизяться за ціною", - зазначив Абрамовський.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 1 червня ухвалила Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" (№2051-1). 

Зокрема, законом забороняється розповсюдження на об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких, тонких, оксорозкладних пластикових пакетів.

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Установлена заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети. Здатність пластикових пакетів до біорозкладання визначається відповідно до гармонізованих європейських стандартів.

Заборона на розповсюдження пластикових пакетів почне діяти з 1 січня 2022 року.

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