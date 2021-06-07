Міжнародну раду по зерну вперше в історії очолив представник України

Торгового представника України Тараса Качку обрали головою Міжнародної ради по зерну.

Як передає Укрінформ, міністр закордоних справ Дмитро Кулеба привітав Качку у Твітері.

"Вітаю @taraskachka з обранням головою Міжнародної ради по зерну @IGCgrains на 2021-2022 роки", - написав Кулеба.

Він зауважив, що Україна вперше в історії головуватиме у цій впливовій міжнародній організації.

"Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, що засвідчує її статус гаранта продовольчої безпеки світу", - підкреслив Кулеба.

Як повідомлялось, Міжнародна рада по зерну (International Grains Council ) - міжурядова організація, діяльність якої покликана сприяти розвитку і зміцненню міжнародного співробітництва в області зернових культур між країнами-експортерами та імпортерами зерна. Членами ради зараз є 29 країн і Європейський Союз.