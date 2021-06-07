У Мінфіні пояснили, як зміниться екологічний податок

У Мінфіні пояснили, як зміниться екологічний податок

Укрінформ
У Міністерстві фінансів пояснюють, що законопроєкт №5600 передбачає підвищення деяких ставок екологічного податку. Так, ставки за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшуються в 1,6 раза, за викиди двоокису вуглецю (СО2) - з 10 грн/т до 30 грн/т, а ставки на відходи для підприємств гірничої промисловості - з 0,49 грн до 1,5 грн/т.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Екоподаток – обов’язковий платіж, що сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у довкіллі. Ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні одна з найнижчих у світі. Для прикладу, в Польщі, яка встановлює мінімальну ставку в Європі, вона дорівнює 1 євро за тонну, а в нашій державі – це лише 10 грн за тонну", - пояснюють у Мінфіні.

Законопроєкт №5600 передбачає підвищення деяких ставок.

Наприклад, ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти збільшуються в 1,6 разв. Надалі ці ставки поступово, до 2029 року, зростуть у 8 разів. Додатковий ресурс надходжень в державний і місцевий бюджети - 100 млн грн у розрахунку на рік.

Ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10 грн/т збільшуються до 30 грн/т. Додатковий ресурс надходжень - 2,1 млрд грн.

Ставки екологічного податку за відходи для підприємств гірничої промисловості підвищуються з 0,49 грн до 1,5 грн/т. Додатковий ресурс надходжень - 300 млн грн.

Суми екологічного податку, за винятком податку з радіоактивних відходів, діляться так: частка надходжень до держбюджету становить 45%, місцевих бюджетів – 55%.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 12 травня 2021 року схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, спрямовані на збалансування бюджетних надходжень. Проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу (№5600) зареєстрований у парламенті 2 червня.

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