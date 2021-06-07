З початку року великий бізнес поповнив бюджет майже на ₴100 мільярдів

У січні - травні 2021 року платники Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби спрямували до держбюджету 99,9 млрд грн платежів, або на 14,6% більше, ніж за 5 місяців торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центрального управління ДПС.

При цьому частка надходжень, забезпечених управлінням, становила 32,4% від усіх податкових платежів до держбюджету по країні. Так, питома вага надходжень з податку на прибуток від великого бізнесу становить 34,6%, податку на додану вартість – 36,8%, акцизного податку – 96,4%, частини чистого прибутку державних підприємств – 30%.

«Слід відзначити зростання надходжень порівняно з січнем - травнем 2020 року по податку на додану вартість – на 7,7 млрд грн, або на 20,4%, та акцизному податку – на 736 млн грн, або на 9,5%», - прокоментував керівник Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків Микола Чмерук.

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Також, проти минулого року на 33,2%, або на 486 млн грн, зросли надходження від державних підприємств частини чистого прибутку. Загалом державні підприємства за 5 місяців 2021 року сплатили до державного бюджету майже 2 млрд гривень частини чистого прибутку.

Як повідомляв Укрінформ, великі платники податків у першому кварталі 2021 року сплатили до зведеного бюджету 53,7 млрд грн податків.