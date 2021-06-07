Системну вирубку лісу в Карпатах вдалося зупинити - Президент

Президент України Володимир Зеленський вважає, що системну незаконну вирубку лісу в Карпатах таки вдалося зупинити.

Про це він сказав на пресконференції після виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Екологія”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вважаю, що зараз це як система повністю зупинена… Але поодиноких випадків багато”, - заявив Зеленський.

Він зазначив, що влада посилила контроль за вирубкою дерев, і ситуація покращилася. За словами Зеленського, ліс чистять, його вирубують, але це не відбувається настільки масштабно, як було раніше.

Як повідомлялося, 19 листопада 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону.